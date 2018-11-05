Джапарова в ООН призвала усилить санкции против РФ

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Основанием для ужесточения санкций является нарушение прав человека в оккупированном Крыму

Нарушение прав человека в оккупированном Крыму должно стать основанием для ужесточения санкций ООН против России. Об этом сказала первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает РБК-Украина со ссылкой на Мининформполитики.

В частности, об этом Джапарова сказала в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США во время презентации доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Джапарова отметила, что соответствующая резолюция о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму должна быть рассмотрена Третьим комитетом Генассамблеи ООН в ноябре, после чего, где-то в феврале, - вынесена на голосование на заседании Генассамблеи.

По ее словам, нарушения Россией прав человека в Крыму пока не стало основанием для ужесточения санкций, но обязательно должна стать.

"Каждая резолюция - это кропотливая работа украинских дипломатов, ведь почти каждое слово в тексте является предметом дискуссии со странами-членами. Текст резолюций должно опираться на принятую "язык" ООН, каждый тезис должен быть доказан", - подчеркнула Джапарова.

В Мининформполитики добавили, что это будет уже третья резолюция ООН, посвященная ситуации с правами человека в Крыму. Первые две были приняты в 2016 и 2017 годах соответственно.

Напомним, 24 октября в Европарламенте предложили назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.