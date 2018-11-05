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Джапарова в ООН закликала посилити санкції проти РФ

Новини » Політика    05.11.2018 - 22:44
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Підставою для посилення санкцій є порушення прав людини в окупованому Криму

Порушення прав людини в окупованому Криму мають стати підставою для посилення санкції ООН проти Росії. Про це сказала перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає РБК-Україна із посиланням на Мінінформполітики.

Зокрема, про це Джапарова сказала у рамках 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в США під час презентації доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)".

Джапарова зазначила, що відповідна резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму має бути розглянута Третім комітетом Генасамблеї ООН у листопаді, після чого, десь у лютому, - винесена на голосування на засіданні Генасамблеї.

За її словами, порушення Росією прав людини в Криму поки не стало підставою для посилення санкцій, але обов’язково має стати.

"Кожна резолюція - це кропітка робота українських дипломатів, адже майже кожне слово в тексті є предметом дискусії із країнами-членами. Текст резолюцій має спиратись на прийняту "мову" ООН, кожна теза має бути доведена", - підкреслила Джапарова.

У Мінформполітики додали, що це буде вже третя резолюція ООН, присвячена ситуації з правами людини в Криму. Перші дві були прийняті у 2016 і 2017 роках відповідно.

Нагадаємо, 24 жовтня у Європарламенті запропонували призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.

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