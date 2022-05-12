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Джапарова обсудила с участниками Крымской платформы агрессию РФ и поддержку Украины

Фото: Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с участниками сети контактных лиц Крымской Платформы, в ходе которой проинформировала о ситуации на временно оккупированном полуострове и использовании РФ его территории как плацдарма для вторжения в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

В своем выступлении 11 мая чиновник отметила, что агрессия России началась именно с попытки аннексии Крыма, а ее последствия выходят далеко за пределы границ Украины.

"Победа Украины при поддержке наших партнеров отвечает интересам всего демократического мира. Только вместе мы сможем отстоять наши общие ценности, защитить нашу свободу и наше общее будущее", - заявила она.

Джапарова также подробно остановилась на ухудшающейся ситуации с правами человека в оккупированном Крыму: политических преследованиях, дискриминации по этническим и религиозным признакам, насильственных исчезновениях, пытках и внесудебных задержаниях и обысках.

Так, добавила она, с 24 февраля 12 политических заключенных были осуждены на длительные сроки, и после начала полномасштабного вторжения в Украину РФ "пытается уничтожить остатки свободы слова в Крыму, усиливает преследование журналистов и неправительственных правозащитных организаций", а также "с особым рвением" оккупационная администрация реализует политику, направленную на вытеснение с полуострова крымских татар, уничтожение их идентичности.

Джапарова проинформировала контактных лиц по вопросам Крымской платформы о состоянии дел по 4 искам против РФ, поданным Украиной в международные судебные инстанции.

"Россия должна предстать перед трибуналом. Безнаказанность России за совершенные преступления приводит к появлению новых", - отметила замминистра.

Отдельное внимание в ходе видеовстречи было уделено путям дальнейшей гуманитарной и военной поддержки Украины, а также экономической стратегии послевоенного обновления Украины.

Ранее сообщалось, что в феврале к составу участников Крымской платформы присоединиться также Лихтенштейн.

Крымская платформа - это украинская дипломатическая инициатива, которая направлена на то, чтобы вернуть вопросы полуострова в международную повестку дня для его дальнейшего освобождения.

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