Джапарова обговорила з учасниками Кримської платформи агресію РФ і підтримку України

Перша заступник голови МЗС України Еміне Джапарова провела відеозустрічку з учасниками мережі контактних осіб Кримської Платформи, в ході якої поінформувала про ситуацію на тимчасово окупованому півострові та використання РФ його території як плацдарму для вторгнення в нашу країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства закордонних справ.
У своєму виступі 11 травня чиновник зазначила, що агресія Росії почалася саме зі спроби анексії Криму, а її наслідки виходять далеко за межі кордонів України.
"Перемога України за підтримки наших партнерів відповідає інтересам усього демократичного світу. Лише разом ми зможемо відстояти наші спільні цінності, захистити нашу свободу і наше спільне майбутнє", - заявила вона.
Джапарова також детально зупинилася на ситуації, що погіршується, з правами людини в окупованому Криму: політичних переслідуваннях, дискримінації за етнічними і релігійними ознаками, насильницьких зникненнях, тортурах і позасудових затриманнях та обшуках.
Так, додала вона, з 24 лютого 12 політичних в'язнів були засуджені на тривалі терміни, і після початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ "намагається знищити залишки свободи слова в Криму, посилює переслідування журналістів і неурядових правозахисних організацій", а також "з особливим завзяттям" окупаційна адміністрація реалізує політику, спрямовану на витіснення з півострова кримських татар, знищення їх ідентичності.
Джапарова поінформувала контактних осіб з питань Кримської платформи про стан справ по 4 позовах проти РФ, поданими Україною в міжнародні судові інстанції.
"Росія має постати перед трибуналом. Безкарність Росії за скоєні злочини призводить до появи нових", - зазначила заступник міністра.
Окрему увагу в ході відеозустрічі було приділено шляхам подальшої гуманітарної та військової підтримки України, а також економічної стратегії післявоєнного оновлення України.
Раніше повідомлялося, що в лютому до складу учасників Кримської платформи приєднатися також Ліхтенштейн.
Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, яка спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення.
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