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В Джанкойському районі Криму спрацювала ППО

Крим, Субота 09 вересня 2023 19:44
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В Джанкойському районі Криму спрацювала ППО Фото: в Криму спрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Джанкойському районі Криму спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, ППО спрацювала в селі Ковильне Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Вибух було чути близько 18:45.

Реакція "влади" Криму

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що у північно-західному районі Криму силами ППО було збито ворожий БПЛА.

Нагадаємо, що незадовго до цього в окупованому Сімферополі почалась пожежа в військовій частині.

Вибухи в Криму

Останні місяці в Криму дедалі частішають вибухи. Інколи це стосується ударів по російському флоту, інколи ракетних ударів, або ж атаки дронів по півострову чи Кримському мосту.

Наприклад, в ніч на 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема на наступний день дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також лише нещодавно було атаковано надводними дронами й Кримський міст. Внаслідок цього в конструкції були зруйновані два прольоти.

Крім того, 18 серпня у Криму лунали черги з великокаліберної зброї, а неподалік від Євпаторії виднівся дим.

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