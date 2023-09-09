В Джанкойском районе Крыма сработала ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

По данным местных жителей, ПВО сработала в селе Ковальное Раздольненского района Автономной Республики Крым. Взрыв был слышен около 18:45.

Реакция "властей" Крыма

Так называемый глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА.

Напомним, что незадолго до этого в оккупированном Симферополе начался пожар в воинской части.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все учащаются взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных ударов, или атаки дронов по полуострову или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму раздавались очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.

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