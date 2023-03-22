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Джанкойський вузол слід однозначно знищити. Експерт назвав причину

Фото: російська військова техніка в Джанкої (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Валерія Поліщук

Джанкойський вузол - є військовим хабом, через який йдуть залізничні потоки військової техніки Росії. У зв'язку з цим він має бути знищений.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Роман Світан.

"Атаку роєм дронів можна назвати вже масштабними діями по нанесенню ударів по логістичних ланцюжках у Криму. А Джанкой є основним військовим хабом, через який ідуть залізничні потоки російської військової техніки", - заявив він.

Він підкреслив, що через Джанкой заходить залізниця з Кримського мосту, яка далі розгалужується на Сімферополь, Армянськ і в бік Мелітополя.

"Тому це легітимна мета, яку треба однозначно знищити. Поки ми не знищимо Джанкойський вузол, складно буде проводити наступальні дії. І я думаю, що удари свідчать про початок таких дій на Запорізькому і Херсонському напрямку в бік Криму. Почати вибивати логістичні ланцюжки хоча б за місяць до активного наступу - це оптимальний варіант", - додав експерт.

Нагадаємо, увечері 20 березня в районі Джанкой, де розташований російський аеродром, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що бачили у небі безпілотники. Так звана "влада" Джанкоя навіть запровадила у місті режим НС.

ГУР Міноборони повідомляло, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК".

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Війна Росії проти УкраїниДжанкой