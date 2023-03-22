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Джанкойский узел нужно однозначно уничтожить. Эксперт назвал причину

Фото: российская военная техника в Джанкое (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Валерия Полищук

Джанкойский узел - является военным хабом, через который идут железнодорожные потоки военной техники России. В связи с этим он должен быть уничтожен.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Атаку роем дронов можно назвать уже масштабными действиями по нанесению ударов по логистическим цепочкам в Крыму. А Джанкой является основным военным хабом, через который идут железнодорожные потоки российской военной техники", - заявил он.

Он подчеркнул, что через Джанкой заходит железная дорога с Крымского моста, которая дальше разветвляется на Симферополь, Армянск и в сторону Мелитополя.

"Поэтому это легитимная цель, которую надо однозначно уничтожить. Пока мы не уничтожим Джанкойский узел, сложно будет проводить наступательные действия. И я думаю, что удары свидетельствуют о начале таких действий на Запорожском и Херсонском направлении в сторону Крыма. Начать выбивать логистические цепочки хотя бы за месяц до активного наступления - это оптимальный вариант", - добавил эксперт.

Напомним, вечером 20 марта в районе Джанкой, где расположен российский аэродром, раздались взрывы. Местные жители сообщали, что видели в небе беспилотники. Так называемая "власть" Джанкоя даже ввела в городе режим ЧС.

ГУР Минобороны сообщало, что на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК".

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Война России против УкраиныДжанкой