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У мережі повідомляють про вибухи в Джанкої: що відомо

Фото: ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В окупованому РФ українському Криму в Джанкої зафіксовано роботу російських систем протиповітряної оборони пізно ввечері 16 листопада. У мережі повідомляють про можливе завдання удару по військовому аеродрому біля цього міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

У пабліку було опубліковано відео, зняте мешканцями Джанкоя. На ролику лунають звуки, подібні до приглушених вибухів.

"У Джанкої, ймовірно, працює російська ППО", - підписано кадри.

Після джерела ресурсу повідомили про удар по військовому летовищу російських окупаційних сил під Джанкоєм.

"За даними наших джерел, завдано удару по російському військовому аеродрому в Джанкої", - йдеться в публікації.

Водночас, за інформацією Телеграм-каналу "Євпаторія. Джанкой. Феодосія", у місті виникли проблеми електроенергією.

"Місцеві повідомляють, що у місті почалися проблеми з електрикою", - зазначається у повідомленні.

Також запевняють, що в Джанкої "жоден наземний об'єкт уражений не був", а "вибухи лише в небі свідчать про роботу ППО".

Фото скрін карти Джанкоя

Раніше повідомлялося, що 16 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - у Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

Згодом українські військові уточнили, що незадовго до вибухів у районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО.

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ДжанкойКрымПВООкуповані території