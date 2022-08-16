Стало известно, что россияне хранили на аэродроме под Джанкоем

Незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО. Предварительно там насчитывалось около 50 единиц различной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

В районе аэродрома вблизи Джанкой было развернуто, по предварительным данным:

не менее 8 ЗРС С-400;

3 ЗРК С-300;

5 ЗРПК "Панцирь-С1".

К тому же в районе железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка:

17 ББМ;

10 САУ "Гвоздика";

7 САУ "Мста-С";

2 САУ "Пион";

3 РСЗО БМ-21 "Град", а также боеприпасов.

"Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковые контейнеры, - ред.)", – говорится в сообщении.

Как добавляют в ведомстве, эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области для обстрелов Николаева и Запорожья.

"Особенно накануне и непосредственно 24 августа", - подчеркивают в СтратКоме.