У мережі повідомляють про вибухи в Джанкої: що відомо
В окупованому РФ українському Криму в Джанкої зафіксовано роботу російських систем протиповітряної оборони пізно ввечері 16 листопада. У мережі повідомляють про можливе завдання удару по військовому аеродрому біля цього міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
У пабліку було опубліковано відео, зняте мешканцями Джанкоя. На ролику лунають звуки, подібні до приглушених вибухів.
"У Джанкої, ймовірно, працює російська ППО", - підписано кадри.
Після джерела ресурсу повідомили про удар по військовому летовищу російських окупаційних сил під Джанкоєм.
"За даними наших джерел, завдано удару по російському військовому аеродрому в Джанкої", - йдеться в публікації.
Водночас, за інформацією Телеграм-каналу "Євпаторія. Джанкой. Феодосія", у місті виникли проблеми електроенергією.
"Місцеві повідомляють, що у місті почалися проблеми з електрикою", - зазначається у повідомленні.
Також запевняють, що в Джанкої "жоден наземний об'єкт уражений не був", а "вибухи лише в небі свідчать про роботу ППО".
Фото скрін карти Джанкоя
Раніше повідомлялося, що 16 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - у Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.
Згодом українські військові уточнили, що незадовго до вибухів у районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО.
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