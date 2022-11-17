В сети сообщают о взрывах в Джанкое: что известно

В оккупированном РФ украинском Крыму в Джанкое зафиксирована работа российских систем противовоздушной обороны поздно вечером 16 ноября. В сети сообщают о возможном нанесении удара по военному аэродрому возле этого города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Крымский ветер".

В паблике было опубликовано видео, снятое жителями Джанкоя. На ролике звучат звуки, похожие на приглушенные взрывы.

"В Джанкое, предположительно, работает российская ПВО", - подписаны кадры.

После источники ресурса сообщили об ударе по военному аэродрому российских оккупационных сил под Джанкоем.

"По данным наших источников, нанесен удар по российскому военному аэродрому в Джанкое", - говорится в публикации.

В то же время по информации Телеграм-канала "Евпатория. Джанкой. Феодосия", в городе возникли проблемы электроэнергией.

"Местные сообщают, что в городе начались проблемы с электричеством", - указывается в сообщении.

Также заверяют, что в Джанкое "никакой наземный объект поражен не был", а "взрывы только в небе свидетельствует о работе ПВО".

Фото скрин карты Джанкоя