В сети сообщают о взрывах в Джанкое: что известно
В оккупированном РФ украинском Крыму в Джанкое зафиксирована работа российских систем противовоздушной обороны поздно вечером 16 ноября. В сети сообщают о возможном нанесении удара по военному аэродрому возле этого города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
В паблике было опубликовано видео, снятое жителями Джанкоя. На ролике звучат звуки, похожие на приглушенные взрывы.
"В Джанкое, предположительно, работает российская ПВО", - подписаны кадры.
После источники ресурса сообщили об ударе по военному аэродрому российских оккупационных сил под Джанкоем.
"По данным наших источников, нанесен удар по российскому военному аэродрому в Джанкое", - говорится в публикации.
В то же время по информации Телеграм-канала "Евпатория. Джанкой. Феодосия", в городе возникли проблемы электроэнергией.
"Местные сообщают, что в городе начались проблемы с электричеством", - указывается в сообщении.
Также заверяют, что в Джанкое "никакой наземный объект поражен не был", а "взрывы только в небе свидетельствует о работе ПВО".
Фото скрин карты Джанкоя
Ранее сообщалось, что 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы - в Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.
Позже украинские военные уточнили, что незадолго до взрывов в районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО.
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