У Джанкої паніка, окупанти доставляють живу силу за новим маршрутом: деталі від партизанів

"Наші агенти змогли дізнатися про новий маршрут транспортування живої сили ЗС РФ до Джанкої", - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

"Але після нещодавніх ударів і великих втрат особового складу, командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром і військове містечко біля нього для перетримання солдатів. Їх везуть до Калинівки", - розповіли в "Атеш".

Також, за даними партизанів, величезна кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників.

"Підняли велику паніку, але все безрезультатно", - додають вони.

Ситуація у Джанкої

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 24 листопада, у цьому місті на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали гучні звуки вибухів. У мережі писали про щонайменше 7 потужних вибухів у районі Джанкоя. Пізніше партизани заявили, що в Джанкої були уражені військові частини російських загарбників, а також ППО, РЛС та особовий склад інтервентів.

До цього повідомлялось, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.