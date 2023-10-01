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У Джанкої лунали вибухи. Окупанти запевняють, що "збили" ракету

Фото: у Джанкої 1 жовтня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Джанкої на півночі окупованого Криму у неділю, 1 жовтня. Росіяни заявляють, що нібито збили ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова.

Як зазначають місцеві жителі, вибухи пролунали після 12:30. Після цього у мережі опублікували фото, де видніється дим.

 

При цьому Аксьонов заявляє, щоб нібито над Джанкоєм російська ППО збила ракету. За його словами, уламками пошкоджено склад, жертв та постраждалих немає.

скриншот deepstatemap.live

Що відомо про Джанкой

Нагадаємо, що у Джанкої на півночі Криму знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу.

Також варто зазначити, що у районі Джанкоя неодноразово чули вибухи. Так, зокрема, у березні ЗСУ знищили у Джанкої російські крилаті ракети "Калібр", які окупанти транспортували залізницею.

 

 

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