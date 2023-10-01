RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Джанкое прогремели взрывы. Оккупанты уверяют, что "сбили" ракету

Фото: в Джанкое 1 октября раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Джанкое на севере оккупированного Крыма в воскресенье, 1 октября. Россияне заявляют, что якобы сбили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова.

Как отмечают местные жители, взрывы прогремели после 12:30. После этого в сети опубликовали фото, где виднеется дым.

 

При этом Аксенов заявляет, чтобы якобы над Джанкоем российская ПВО сбила ракету. По его словам, обломками поврежден склад, жертв и пострадавших нет.

скриншот deepstatemap.live

Что известно о Джанкой

Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДжанкойракетивибухиКримПВО