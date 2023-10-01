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У Джанкої лунали вибухи. Окупанти запевняють, що "збили" ракету

Джанкой, Неділя 01 жовтня 2023 14:20
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У Джанкої лунали вибухи. Окупанти запевняють, що "збили" ракету Фото: у Джанкої 1 жовтня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Джанкої на півночі окупованого Криму у неділю, 1 жовтня. Росіяни заявляють, що нібито збили ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та так званого "главу" Криму Сергія Аксьонова.

Як зазначають місцеві жителі, вибухи пролунали після 12:30. Після цього у мережі опублікували фото, де видніється дим.

При цьому Аксьонов заявляє, щоб нібито над Джанкоєм російська ППО збила ракету. За його словами, уламками пошкоджено склад, жертв та постраждалих немає.

У Джанкої лунали вибухи. Окупанти запевняють, що &quot;збили&quot; ракету

скриншот deepstatemap.live

Що відомо про Джанкой

Нагадаємо, що у Джанкої на півночі Криму знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу.

Також варто зазначити, що у районі Джанкоя неодноразово чули вибухи. Так, зокрема, у березні ЗСУ знищили у Джанкої російські крилаті ракети "Калібр", які окупанти транспортували залізницею.

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