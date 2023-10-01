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В Джанкое прогремели взрывы. Оккупанты уверяют, что "сбили" ракету

Джанкой, Воскресенье 01 октября 2023 14:20
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В Джанкое прогремели взрывы. Оккупанты уверяют, что "сбили" ракету Фото: в Джанкое 1 октября раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Джанкое на севере оккупированного Крыма в воскресенье, 1 октября. Россияне заявляют, что якобы сбили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова.

Как отмечают местные жители, взрывы прогремели после 12:30. После этого в сети опубликовали фото, где виднеется дым.

При этом Аксенов заявляет, чтобы якобы над Джанкоем российская ПВО сбила ракету. По его словам, обломками поврежден склад, жертв и пострадавших нет.

В Джанкое прогремели взрывы. Оккупанты уверяют, что &quot;сбили&quot; ракету

скриншот deepstatemap.live

Что известно о Джанкой

Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.

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