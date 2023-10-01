В Джанкое прогремели взрывы. Оккупанты уверяют, что "сбили" ракету
Взрывы прогремели в Джанкое на севере оккупированного Крыма в воскресенье, 1 октября. Россияне заявляют, что якобы сбили ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова.
Как отмечают местные жители, взрывы прогремели после 12:30. После этого в сети опубликовали фото, где виднеется дым.
При этом Аксенов заявляет, чтобы якобы над Джанкоем российская ПВО сбила ракету. По его словам, обломками поврежден склад, жертв и пострадавших нет.
скриншот deepstatemap.live
Что известно о Джанкой
Напомним, что в Джанкое на севере Крыма находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.
Также стоит отметить, что в районе Джанкоя не раз слышали взрывы. Так, в марте ВСУ уничтожили в Джанкое российские крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты транспортировали по железной дороге.
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