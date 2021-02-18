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У Джакарті ввели штраф за відмову від COVID-вакцинації

Новость на русском → Джакарт , Четвер 18 лютого 2021 20:06
У Джакарті ввели штраф за відмову від COVID-вакцинації Фото: лікар з вакциною (freepik)
Автор: РБК-Україна

Влада Джакарти вирішили ввести штрафи за відмову громадян вакцинуватися від коронавірусу. Сума штрафу становить п'ять мільйонів рупій (близько 357 доларів).

Про це повідомляє Tempo.

Штрафуватимуть тих, хто вже може вакцинуватися, але з якихось причин відмовляється від цього. Таке рішення пов'язане з тим, що від цього залежить безпека всього населення

Заступник губернатора Джакарти Ахмад Риза Патрія звернув увагу на те, штрафи змусять людей дотримуватися приписи. Рішення карати людей фінансовим способом не спрямоване на збір грошей.

Нагадаємо, в Іспанії планують створити спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися зробити щеплення вакциною від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни ЄС.

Крім того, раніше головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що близько 70% населення світу повинні бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакцинована, щоб пандемія коронавірусу закінчилася.

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