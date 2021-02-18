У Джакарті ввели штраф за відмову від COVID-вакцинації

Влада Джакарти вирішили ввести штрафи за відмову громадян вакцинуватися від коронавірусу. Сума штрафу становить п'ять мільйонів рупій (близько 357 доларів).

Штрафуватимуть тих, хто вже може вакцинуватися, але з якихось причин відмовляється від цього. Таке рішення пов'язане з тим, що від цього залежить безпека всього населення

Заступник губернатора Джакарти Ахмад Риза Патрія звернув увагу на те, штрафи змусять людей дотримуватися приписи. Рішення карати людей фінансовим способом не спрямоване на збір грошей.