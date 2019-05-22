В Джакарте в ходе столкновений с полицией погибли шесть человек

В индонезийской столице - Джакарте, в результате столкновений митингующих с полицией погибли люди. Предварительно это шесть человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местной издание Detik.

Сообщается, что еще около 200 демонстрантов получили различные ранения и были госпитализированы. Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в ночь на среду, 22 мая.

"К 9:00 (по местному времени, - ред.) зарегистрировано шесть погибших", - цитирует издание губернатора столицы Индонезии Аниса Басведана.

Акцию протеста провели сторонники оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто. Они выступили против результатов голосования, в результате которого победу одержал действующий лидер страны Джоко Видодо.

Местные СМИ сообщают, что демонстрации происходили в центральной части города, а также на одной из станций метро. Митингующие забрасывали полицейских камнями, бутылками с зажигательной смесью и взрывали петарды.

Как сообщил позже глава отдела метрополитена по связям с общественностью Комбес Арго Ювоно, полиция не использовала против демонстрантов боевые патроны. Правоохранители задержали 58 человек, которым вменяют подозрения в организации провокации.

Напомним, 17 апреля в Индонезии состоялись выборы, которые стали самыми масштабными за последнее время в мире. Помимо президента жители страны выбирали депутатов двух палат парламента и членов законодательных органов провинций и округов.

Во время голосования по меньшей мере 92 члена избирательной комиссии и 15 полицейских умерли во время выборов.