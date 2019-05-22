У Джакарті в ході зіткнень з поліцією загинули шість людей

В індонезійській столиці - Джакарті, в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією загинули люди. Попередньо це шість осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевій видання Detik.

Повідомляється, що ще близько 200 демонстрантів отримали різні поранення і були госпіталізовані. Зіткнення між демонстрантами і поліцією сталися в ніч на середу, 22 травня.

"До 9:00 (за місцевим часом, - ред.) зареєстровано шість загиблих", - цитує видання губернатора столиці Індонезії Анісу Басведана.

Акцію протесту провели прихильники опозиційного кандидата в президенти Прабово Субіанто. Вони виступили проти результатів голосування, в результаті якого перемогу здобув чинний лідер країни Джоко Відодо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстрації відбувалися в центральній частині міста, а також на одній зі станцій метро. Мітингувальники закидали поліцейських камінням, пляшками із запальною сумішшю і підривали петарди.

Як повідомив пізніше глава відділу метрополітену зв'язків з громадськістю Комбес Арго Ювоно, поліція не використовувала проти демонстрантів бойові патрони. Правоохоронці затримали 58 осіб, яким закидають підозри в організації провокації.

Нагадаємо, 17 квітня в Індонезії відбулися вибори, які стали наймасштабнішими за останній час у світі. Крім президента жителі країни обирали депутатів двох палат парламенту і членів законодавчих органів провінцій та округів.

Під час голосування щонайменше 92 члена виборчої комісії та 15 поліцейських померли під час виборів.