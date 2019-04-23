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В Индонезии более 100 человек умерли от переутомления на выборах

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 17:14
В Индонезии более 100 человек умерли от переутомления на выборах
Иллюстративное фото (gettyimages)

Еще 374 человек попали в больницу

В Индонезии по меньшей мере 92 члена избирательной комиссии и 15 полицейских умерли во время выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода"

Сообщается, что 92 члена избирательной комиссии умерли и еще 374 попали в больницу из-за переутомления, так как их рабочий день длился больше суток. Причиной смерти стало изнеможение во время процедуры голосования и при подсчёте голосов.

Кроме того, индонезийская полиция также заявляла о 15 погибших сотрудниках, которые умерли от переутомления и связанных с ним дорожных аварий.

Власти предложили семьям умерших и пострадавших денежную компенсацию и пообещали снизить нагрузку на сотрудников избирательных комиссий.

Отмечается, что прошедшие 17 апреля выборы стали самыми масштабными за последнее время в мире. Помимо президента жители страны выбирали депутатов двух палат парламента и членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. Явка достигла около 80% из 192 млн человек, имеющих право голоса.

РБК-Украина писало, что Число погибших в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа в Индонезии возросло до 73 человек.

Ранее сообщалось, что в Мьянме более 50 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче нефрита.

 

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