Дюбуа видовищно нокаутував Джошуа та став чемпіоном IBF замість Усика

Чемпіон заволодів рингом із перших хвилин протистояння. Під завісу 1-го раунду він відправив суперника в нокдаун. Джошуа, однак, піднявся, а потім вкрай вчасним для нього виявився гонг.

Поки опонент не прийшов до тями, Дюбуа продовжив наносити чимало потужних ударів у голову та корпус Джошуа. Як наслідок, останній побував на канвасі в третьому та четвертому раундах. Утім, щоразу колишній володар низки поясів знаходив сили піднятися.

Розв'язка настала в 5-му раунді. Джошуа пішов в атаку на співвітчизника та зовсім забув про оборону. Дюбуа двічі натякнув на можливість добряче влучити, але суперник ці сигнали проігнорував. Далі ж він завдав прямого удару правою у щелепу та нокаутував Джошуа.

Дюбуа став чемпіоном IBF у надважкій вазі. Решта поясів дивізіону належить українцю Олександру Усику, який у грудні вдруге зійдеться в ринзі з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Переможці обох протистоянь, найімовірніше, згодом визначать нового абсолютного чемпіона в хевівейті.