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Дюбуа видовищно нокаутував Джошуа та став чемпіоном IBF замість Усика

Фото: Даніель Дюбуа виявився сильнішим за Ентоні Джошуа (x.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Даніель Дюбуа достроково переміг співвітчизника Ентоні Джошуа в бою за звання чемпіона світу в хевівейті за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Чемпіон заволодів рингом із перших хвилин протистояння. Під завісу 1-го раунду він відправив суперника в нокдаун. Джошуа, однак, піднявся, а потім вкрай вчасним для нього виявився гонг.

Поки опонент не прийшов до тями, Дюбуа продовжив наносити чимало потужних ударів у голову та корпус Джошуа. Як наслідок, останній побував на канвасі в третьому та четвертому раундах. Утім, щоразу колишній володар низки поясів знаходив сили піднятися.

Розв'язка настала в 5-му раунді. Джошуа пішов в атаку на співвітчизника та зовсім забув про оборону. Дюбуа двічі натякнув на можливість добряче влучити, але суперник ці сигнали проігнорував. Далі ж він завдав прямого удару правою у щелепу та нокаутував Джошуа.

Дюбуа став чемпіоном IBF у надважкій вазі. Решта поясів дивізіону належить українцю Олександру Усику, який у грудні вдруге зійдеться в ринзі з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Переможці обох протистоянь, найімовірніше, згодом визначать нового абсолютного чемпіона в хевівейті.

До слова, раніше Усик очолив рейтинг найоплачуваніших спортсменів України в 2024 році.

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Ентоні ДжошуаБокс