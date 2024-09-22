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Дюбуа зрелищно нокаутировал Джошуа и стал чемпионом IBF вместо Усика

Фото: Даниель Дюбуа оказался сильнее Энтони Джошуа (x.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Даниель Дюбуа досрочно победил соотечественника Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в хевивете по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

Чемпион завладел рингом с первых минут противостояния. Под занавес 1-го раунда он отправил соперника в нокдаун. Джошуа, однако, поднялся, а затем крайне своевременным для него оказался гонг.

Пока оппонент не очнулся, Дюбуа продолжил наносить немало мощных ударов в голову и корпус Джошуа. В результате последний побывал на канвасе в третьем и четвертом раундах. Впрочем, каждый раз бывший обладатель ряда поясов находил силы подняться.

Развязка наступила в 5-м раунде. Джошуа пошел в атаку на соотечественника и совсем забыл об обороне. Дюбуа дважды намекнул на возможность изрядно попасть, но соперник эти сигналы проигнорировал. Далее же он нанес прямой удар правой в челюсть и нокаутировал Джошуа.

Дюбуа стал чемпионом IBF в сверхтяжелом весе. Остальные пояса дивизиона принадлежит украинцу Александру Усику, который в декабре второй раз сойдется в ринге с британским боксером Тайсоном Фьюри. Победители обоих противостояний, скорее всего, впоследствии определят нового абсолютного чемпиона в хевивейте.

К слову, ранее Усик возглавил рейтинг самых оплачиваемых спортсменов Украины в 2024 году.

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Энтони ДжошуаБокс