Димінський може переховуватися в Греції, - НАБУ

Фото: Петро Димінський (УНІАН)

У НАБУ розповіли про можливе місцезнаходження Димінського

Український бізнесмен Петро Димінський може переховуватися на території Греції. Про це пише "Судовий репортер" з посиланням на документи Вищого антикорупційного суду від 7 жовтня.

Повідомляється, що в суді адвокат екс-міністра енергетики Ігоря Насалика оскаржував відмову НАБУ в одночасному допиті його клієнта та Димінського по справі про приховування Насаликом позики в розмірі понад 3 млн доларів.

Зокрема, детектив НАБУ порахував, що одночасний допит є правом, а не обов'язком. За його словами, Димінський знаходиться на території іншої країни, тому проведення такого допиту неможливо вирішити тільки за постановою слідчого. Також уточнюється, що допит потребує погодження з "Міністерством закордонних справ України та посольством України в Греції".

Зазначимо, влітку 2017 року Димінський в суді вимагав стягнути з Насалика 1,88 млн доларів боргу і 4,2 млн гривень в якості трьох відсотків річних.

Нагадаємо, в Україні Димінського підозрюють у причетності до смертельної ДТП, а навесні минулого року Печерський райсуд заочно заарештував його.

Йдеться про інцидент в серпні 2017 року у Львівській області, в результаті якого в ДТП за участю автомобіля Димінського загинула жінка. Брат загиблої стверджував, що за кермом був саме бізнесмен, хоча провину на себе брав його охоронець.