ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Димінський може переховуватися в Греції, - НАБУ

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 18:54
Димінський може переховуватися в Греції, - НАБУ
Фото: Петро Димінський (УНІАН)

У НАБУ розповіли про можливе місцезнаходження Димінського

Український бізнесмен Петро Димінський може переховуватися на території Греції. Про це пише "Судовий репортер" з посиланням на документи Вищого антикорупційного суду від 7 жовтня.

Повідомляється, що в суді адвокат екс-міністра енергетики Ігоря Насалика оскаржував відмову НАБУ в одночасному допиті його клієнта та Димінського по справі про приховування Насаликом позики в розмірі понад 3 млн доларів.

Зокрема, детектив НАБУ порахував, що одночасний допит є правом, а не обов'язком. За його словами, Димінський знаходиться на території іншої країни, тому проведення такого допиту неможливо вирішити тільки за постановою слідчого. Також уточнюється, що допит потребує погодження з "Міністерством закордонних справ України та посольством України в Греції".

Зазначимо, влітку 2017 року Димінський в суді вимагав стягнути з Насалика 1,88 млн доларів боргу і 4,2 млн гривень в якості трьох відсотків річних.

Нагадаємо, в Україні Димінського підозрюють у причетності до смертельної ДТП, а навесні минулого року Печерський райсуд заочно заарештував його.

Йдеться про інцидент в серпні 2017 року у Львівській області, в результаті якого в ДТП за участю автомобіля Димінського загинула жінка. Брат загиблої стверджував, що за кермом був саме бізнесмен, хоча провину на себе брав його охоронець.

У Чернівецькій облраді проводять обшуки НАБУ відкрило справу проти Луценка
Новини України ГреціяНАБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся