Дим від пожеж у Чорнобилі йде на захід Київської області

Фото: лісова пожежа (dsns.gov.ua)

Рівень забруднення повітря в Києві залишається в межах норми

Продукти горіння від лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження переміщуються з атмосферним повітрям в напрямку західних районів Київської області. Про це на брифінгу повідомив керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кульбіди, погодні умови на території зони відчуження та Житомирської області за минулу добу суттєво не змінилися. Продукти горіння, що викидаються в атмосферу, рухаються на західні райони Київської області, а також Коростень та Житомир.

При цьому Кульбіда зазначив, що найближчими днями напрям вітру буде мінливим, але значного поширення диму за межі лісових пожеж очікувати не варто.

"За таких умов, коли вітер часто змінює свій напрямок, не слід очікувати значного поширення за межі зони відчуження і півночі Житомирської області тих забруднюючих речовин, які можуть виділятися під час пожеж", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гідрометцентр зафіксував перевищення норми концентрації азоту, сірки та формальдегіду в атмосферному повітрі в Києві. При цьому забруднення повітря у Києві знаходиться на рівні, характерному для квітня.