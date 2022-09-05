Дым в Киеве задержится. Сколько и почему столица будет дышать смогом

Киев, в результате ликвидации возгорания торфа, накрыл едкий дым, который продержится в городе в течение двух дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Задымленность в Киеве будет 5-6 сентября. Синоптики прогнозируютсеверо -западный ветер", - пишет пресс-служба КГГА.
В ГСЧС уже отметила, что сейчас продолжается ликвидация возгорания:
Среди рекомендаций от КГГА:
Напомним, РБК-Украина писало о том, лишь недавно Киев уже накрывало дымом из-за торфяных пожаров. Тогда же в городе чувствовался стойкий запах гари.
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