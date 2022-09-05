Дым в Киеве задержится. Сколько и почему столица будет дышать смогом

Киев, в результате ликвидации возгорания торфа, накрыл едкий дым , который продержится в городе в течение двух дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

В ГСЧС уже отметила, что сейчас продолжается ликвидация возгорания:

Напомним, РБК-Украина писало о том, лишь недавно Киев уже накрывало дымом из-за торфяных пожаров. Тогда же в городе чувствовался стойкий запах гари.

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