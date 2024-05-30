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"Дякую всім". Андрій Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів: яка причина

Фото: Андрій Лунін, голкіпер "Реала" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів 1 червня проти дортмундської "Боруссії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис футболіста у його Instagram-акаунті.

Чому Лунін пропустить фінал ЛЧ

Напередодні матчу український голкіпер  не працював із командою через хворобу. Перед тим, як вирушити на матч 1 червня, у "Реалі" повідомляли про пропущені українцем тренування через підвищену температуру.

При цьому в оголошеній "королівським" клубом заявці на фінал Лунін фігурує серед переліку чотирьох воротарів (разом з першим номером "вершкових" Тібо Куртуа, Кепою Аррісабалагою та 18-річним Франом Гонсалесом). Однак вже гарантовано не потрапить до складу на гру.

"Дуже шкода, що я не можу готуватися до гри в сезоні та моєму житті. Дякую всім за повідомлення та підтримку", - йдеться в дописі українця.

Таким чином, вперше у плей-оф Ліги чемпіонів цьогорічного сезону ворота "Реала" захищатиме інший голкіпер, не українець, який взяв участь у всіх шести поєдинках раунду на вибування.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів між "Боруссією" з Дортмунда і "Реалом" відбудеться в суботу, 1 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Як Лунін грав у ЛЧ в нинішньому сезоні

Андрій у сезоні 2023/24 відстояв у воротах більшість матчів. Загалом на його рахунку 12 "сухих" поєдинків за мадридську команду.

У шести матчах плей-оф ЛЧ українець пропустив вісім голів. 

У чвертьфінальній серії пенальті проти титулованого "Манчестер Сіті" Лунін  потягнув два пенальті і, по суті, власноруч вивів свій клуб до наступної стадії найпрестижнішого турніру континенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як українські футболісти завершили сезон 2023/24 в Європі.

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