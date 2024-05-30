RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Спасибо всем". Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов: какова причина

Фото: Андрей Лунин, голкипер "Реала" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов 1 июня против дортмундской "Боруссии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение футболиста в его Instagram-аккаунте.

Почему Лунин пропустит финал ЛЧ

В преддверии матча украинский голкипер не работал с командой из-за болезни. Перед тем, как отправиться на матч 1 июня, в "Реале" сообщали о пропущенных украинцем тренировках из-за повышенной температуры.

При этом в объявленной "королевским" клубом заявке на финал Лунин фигурирует среди перечня четырех вратарей (вместе с первым номером "сливочных" Тибо Куртуа, Кепой Аррисабалагой и 18-летним Франом Гонсалесом). Однако уже гарантированно не попадет в состав на игру.

"Очень жаль, что я не могу готовиться к игре в сезоне и моей жизни. Спасибо всем за сообщения и поддержку", - говорится в сообщении украинца.

Таким образом, впервые в плей-офф Лиги чемпионов этого сезона ворота "Реала" будет защищать другой голкипер, не украинец, принявший участие во всех шести поединках раунда на выбывание.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "Боруссией" из Дортмунда и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Как Лунин играл в ЛЧ в нынешнем сезоне

Андрей в сезоне 2023/24 отстоял в воротах большинство матчей. В общей сложности на его счету 12 "сухих" поединков за мадридскую команду.

В шести матчах плей-офф ЛЧ украинец пропустил восемь голов.

В четвертьфинальной серии пенальти против титулованного "Манчестер Сити" Лунин потянул два пенальти и по сути собственноручно вывел свой клуб на следующую стадию престижнейшего турнира континента.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как украинские футболисты завершили сезон 2023/24 в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЛунинФутболРеал