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Дякувала РФ за світло: поліцейську із Куп’янська підозрюють у держзраді (відео)

Фото: поліцейську із Куп’янська підозрюють у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Екс-поліцейська із Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та дякувала окупантам за надану електроенергію. За це їй оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Колишній дізнавач сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що аби допомогти окупантам побудувати "правоохоронну систему", жінка здійснювала документальне оформлення повідомлень, заяв про події та злочини, а також проводила слідчі дії.

Пізніше вона почала працювати у "УВД ВГА Харківської області" та отримала посаду "керівник слідчого органу - в.о. начальника слідчої частини". У червні колишня поліцейська надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. Вона подякувала Росії за світло, воду та продукти харчування.

Жінці заочно повідомили про підозру у державній зраді. Колишня поліцейська може отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у Харківській області затримано двох чоловіків, які працювали в так званій "Народній міліції міста Ізюм" під час окупації регіону.

Правоохоронці затримали працівника управління освіти та директора навчального закладу, які після окупації населеного пункту у Харківській області перейшли на бік росіян.

Прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.

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