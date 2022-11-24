Дякувала РФ за світло: поліцейську із Куп’янська підозрюють у держзраді (відео)

Екс-поліцейська із Куп'янська (Харківська область) перейшла на бік РФ та дякувала окупантам за надану електроенергію. За це їй оголосили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Жінці заочно повідомили про підозру у державній зраді. Колишня поліцейська може отримати довічне ув'язнення.

Пізніше вона почала працювати у "УВД ВГА Харківської області" та отримала посаду "керівник слідчого органу - в.о. начальника слідчої частини". У червні колишня поліцейська надала інтерв‘ю російським медіа, в якому чітко висловила свою позицію, що підтримує окупантів. Вона подякувала Росії за світло, воду та продукти харчування.

Правоохоронці зазначають, що аби допомогти окупантам побудувати "правоохоронну систему", жінка здійснювала документальне оформлення повідомлень, заяв про події та злочини, а також проводила слідчі дії.

"Колишній дізнавач сектору дізнання Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області після окупації російськими військовими м. Куп’янськ перейшла на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області затримано двох чоловіків, які працювали в так званій "Народній міліції міста Ізюм" під час окупації регіону.

Правоохоронці затримали працівника управління освіти та директора навчального закладу, які після окупації населеного пункту у Харківській області перейшли на бік росіян.

Прикордонники затримали прихильника окупантів у Харківській області. У нього виявили гранати та саморобну вибухівку.

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