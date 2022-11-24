Благодарила РФ за свет: полицейскую из Купянска подозревают в госизмене (видео)

"Бывший дознаватель сектора дознания Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области после оккупации российскими военными г. Купянск перешла на сторону врага", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, чтобы помочь оккупантам построить правоохранительную систему, женщина осуществляла документальное оформление сообщений, заявлений о событиях и преступлениях, а также проводила следственные действия.

Позже она начала работать в "УВД ВГА Харьковской области" и получила должность "руководитель следственного органа - и.о. начальника следственной части". В июне бывшая полицейская предоставила интервью российским СМИ, в котором четко выразила свою позицию, поддерживающую оккупантов. Она поблагодарила Россию за свет, воду и продукты питания.

Женщине заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Бывший полицейский может получить пожизненное заключение.