UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двумя танками уничтожили 10 вражеских: Арестович рассказал о героическом эпизоде наших войск

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (24 tv.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В поселке Дмитровка Киевской области украинские военные уничтожили воздушно-десантный батальон противника. Двумя танками ВСУ ликвидировали 10 танков российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.

По его словам, течение суток главные направления действий были Киевской области, где с северо-запада и северо-востока столицы, наши войска выбивали противника от границы.

"Выбивали удачно, освободили более 30 населенных пунктов. В частности, в поселке Дмитровка два наших танка выкатились на усиленную танковую роту противника, а это: 10 танков, воздушно-десантный батальон противника. В результате два наших танка уничтожили 10 танков врага. И численное количество БМД противника, которое есть на вооружении десантников, отступили. Уничтожен почти усиленный батальон. Это выдающийся пример доблести и военного профессионализма", - рассказал Арестович.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 17800 человек личного состава. При этом они потеряли более 130 вертолетов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКиевская областьВойна России против Украины