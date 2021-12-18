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Только двум сторонам. Россия предлагает США переговоры по гарантиям безопасности

Автор: Анастасия Рокитна

Российская Федерация предлагает США переговоры по гарантиям безопасности. Но исключительно на двусторонней основе.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в комментарии ТАСС.

Вместе с тем, по словам замминистра, такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было.

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии. Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, - и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов", - сказал Рябков.

Напомним, Россия потребовала от НАТО вообще отказаться от расширения.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки