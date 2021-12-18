RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тільки двом сторонам. Росія пропонує США переговори щодо гарантій безпеки

Автор: Анастасія Рокитна

Російська Федерація пропонує США переговори щодо гарантій безпеки. Але виключно на двосторонній основі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в коментарі ТАСC.

Водночас, за словами заступника міністра, такої ситуації, як у відносинах із США, ніколи не було.

"Ми пропонуємо переговори на двосторонній основі зі США. Якщо залучати до них інші країни, ми просто втопимо це все в дебатах і словоблудії. Сподіваюся, що американці не недооцінюють те, наскільки все змінилося, - і не на краще. І поки, на жаль, немає ознак, що вони готові відмовитися від власних шаблонів", - сказав Рябков.

Нагадаємо, Росія зажадала від НАТО взагалі відмовитися від розширення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки