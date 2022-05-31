Двум россиянам огласили приговор за обстрелы Харьковской области

Указано, что обвиняемые полностью признали вину в содеянном.

Известно, что прокуратура просила для оккупантов по 12 лет лишения свободы, поскольку преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц, а их адвокаты просили меньший срок - по 8 лет лишения свободы, ссылаясь на раскаяние подзащитных и то, что они действовали под давлением своего руководства.

После чего суд учел раскаяние обвиняемых как смягчающее обстоятельство, но отклонил аргумент защитников о совершении преступления под давлением.

"Вина полностью доказана доказательствами, которые содержатся в материалах дела и не оспариваются обвиняемыми", - огласил суд.

Что известно о деле

24 февраля двое российских оккупантов 27-летний Александр Бобыкин и 23-летний Александр Иванов в составе 200-й отдельной мотострелковой бригады, обстреливали из артиллерии Харьковскую область с территории Белгородской области России.

Российские военные разрушили объекты инфраструктуры и жилые дома в Казачьей Лопани Харьковского района. Снарядами они уничтожили учебное заведение Дергачевского городского совета. После этого пересекли границу Украины и продолжили обстрелы области.

Сами россияне заявили в суде, что "не знали, куда именно стреляют". А об атаках Харьковской области узнали во время следствия.

Напомним, 23 мая Киеве суд огласил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину за преступления против Украины, что стало первым подобным случаем с начала полномасштабного вторжения РФ.

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