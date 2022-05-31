Двом росіянам оголосили вирок за обстріли Харківської області

Зазначено, що обвинувачені повністю визнали провину в скоєному.

Відомо, що прокуратура просила для окупантів по 12 років позбавлення волі, оскільки злочин було скоєно за попередньою змовою групою осіб, а їхні адвокати просили менший термін - по 8 років позбавлення волі, посилаючись на каяття підзахисних та те, що вони діяли під тиском свого керівництва.

Після чого суд врахував каяття обвинувачених як пом'якшувальну обставину, але відхилив аргумент захисників про скоєння злочину під тиском.

"Провина повністю доведена доказами, які містяться у матеріалах справи і не заперечуються обвинуваченими", - оголосив суд.

Що відомо про справу

24 лютого двоє російських окупантів 27-річний Олександр Бобикін та 23-річний Олександр Іванов у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади, обстрілювали з артилерії Харківську область з території Бєлгородської області Росії.

Російські військові зруйнували об'єкти інфраструктури й житлові будинки в Козачій Лопані Харківського району. Снарядами вони знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього перетнули кордон України та продовжили обстріли області.

Самі росіяни заявили в суді, що "не знали, куди саме стріляють". А про атаки Харківської області дізналися під час слідства.

Нагадаємо, 23 травня Києві суд оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну за злочини проти України, що стало першим подібним випадком з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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