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Двум экс-работникам Высшего хозсуда сообщили о подозрении

Новости » Общество    27.12.2018 - 19:50
Двум экс-работникам Высшего хозсуда сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (ck.arbitr.gov.ua.jpg)

Их подозревают в незаконном вмешательстве в автораспределение дел в сговоре с главой суда

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум бывшим сотрудникам Высшего хозяйственного суда за незаконное вмешательство в автораспределение дел в сговоре с главой суда. Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на сообщение Управления спецрасследований в Facebook.

Прокуратура расследует уголовное дело по фактам создания бывшим руководством Высшего хозяйственного суда Украины преступной организации с целью совершения имущественных и коррупционных преступлений, а также преступлений против правосудия. В частности, на основании собранных достаточных доказательств 26 декабря 2018 года сообщено о подозрении двум бывшим работникам Высшего хозяйственного суда Украины.

Так, бывших сотрудников суда подозревают в том, что они в 2012-2014 годах в сговоре с главой суда систематически вмешивались в систему автораспределения дел, в результате чего некоторые хозяйственные дела попадали к рассмотрению на конкретного судью. Такие действия делали невозможным участие других судей в распределении дел и их последующем рассмотрении.

Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 (участие в деятельности преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией) и части 2 статьи 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса Украины.

 Досудебное расследование продолжается, принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности других соучастников указанных преступлений.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у судьи Высшего хозяйственного суда.

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