Двом екс-працівникам Вищого госпсуду повідомили про підозру

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Їх підозрюють у незаконному втручанні в авторозподіл справ у змові з головою суду

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом колишнім співробітникам Вищого господарського суду за незаконне втручання в авторозподіл справ у змові з головою суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління спецрозслідувань в Facebook.

Прокуратура розслідує кримінальну справу за фактами створення колишнім керівництвом Вищого господарського суду України злочинної організації з метою вчинення майнових та корупційних злочинів, а також злочинів проти правосуддя. Зокрема, на підставі зібраних достатніх доказів 26 грудня 2018 року повідомлено про підозру двом колишнім працівникам Вищого господарського суду України.

Так, колишніх співробітників суду підозрюють у тому, що вони в 2012-2014 роках в змові з головою суду систематично втручалися в систему автораспределения справ, в результаті чого деякі господарські справи потрапляли до розгляду на конкретного суддю. Такі дії унеможливлювали участь інших суддів у розподілі справ та їх подальшому розгляді.

Їм інкримінують скоєння злочинів, передбачених частиною 1 статті 255 (участь у діяльності злочинної організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією) і частини 2 статті 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи, спрямовані на притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників зазначених злочинів.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у судді Вищого господарського суду.