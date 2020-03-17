Двум экс-нардепам сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении экс-нардепам VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщается, один из подозреваемых получил от государства 543,9 тыс. грн с 2014 года по 2017 год, в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев". Второй получил компенсацию в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение с 2016 по 2018 год.

По данному делу, следствием инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федине по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

До этого в Государственном бюро расследований заявляли, что Федине может грозить до пяти лет тюрьмы, если суд признает ее виновной в инкриминируемых ей статьях.