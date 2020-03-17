Двом екс-нардепам повідомили про підозру у незаконному отриманні компенсації за житло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру екс-нардепам VIII скликання про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на пресс-службу Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляється, один з підозрюваних отримав від держави 543,9 тис. грн з 2014 по 2017 рік, у вигляді права користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Київ". Другий отримав компенсацію в розмірі 542,78 тис. грн, які перераховували на його картковий рахунок протягом з 2016 по 2018 рік.

У даній справі, наслідком інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федині у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському.

До цього в Державному бюро розслідувань заявляли, що Федині може загрожувати до п'яти років в'язниці, якщо суд визнає її винною в інкримінованих їй статтях.