Двум чиновникам "Черкассыоблэнерго" сообщили о подозрении в завладении 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сообщается, что в течение 2015 года подозреваемые в сговоре с главой правления частной компании Чао "ХК "Энергосеть" организовали незаконную схему расчета за электроэнергию.

"19 декабря 2019 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили двум бывшим служебным лицам ПАО "Черкассыоблэнерго" (государству в целом принадлежит 71% акций) о подозрении в завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением, которым причинено более 313 млн грн убытков ПАО "Черкассыоблэнерго" и ГП "Энергорынок", - говорится в сообщении.

Отметим, по условиям этой схемы потребитель электроэнергии - ПАО "Азот" - должен уплатить долг за потребленную электроэнергию ПАО "Черкассыоблэнерго", а частной компании Чао "ХК "Энергосеть", которая в дальнейшем якобы должна была рассчитаться с ПАО "Черкассыоблэнерго" за долги "Азота", перечислив облэнерго 313 млн грн. Однако этого не произошло.

Напомним, прокуратура Киева объявила подозрение заместителю главы Шевченковской районной городской администрации. Его подозревают в недостоверных сведениях в декларации на сумму в более 8 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители разоблачили схему незаконного использования имущества университета Государственной фискальной службы на более 11 миллионов гривен.