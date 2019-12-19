ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двум чиновникам "Черкассыоблэнерго" сообщили о подозрении

Новости » Энергетика     19.12.2019 - 18:55
Двум чиновникам "Черкассыоблэнерго" сообщили о подозрении
Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Причинено более 313 млн грн убытков ПАО "Черкассыоблэнерго" и ГП "Энергорынок"

Двум чиновникам "Черкассыоблэнерго" сообщили о подозрении в завладении 313 млн грн и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сообщается, что в течение 2015 года подозреваемые в сговоре с главой правления частной компании Чао "ХК "Энергосеть" организовали незаконную схему расчета за электроэнергию.

"19 декабря 2019 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили двум бывшим служебным лицам ПАО "Черкассыоблэнерго" (государству в целом принадлежит 71% акций) о подозрении в завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением, которым причинено более 313 млн грн убытков ПАО "Черкассыоблэнерго" и ГП "Энергорынок", - говорится в сообщении.

Отметим, по условиям этой схемы потребитель электроэнергии - ПАО "Азот" - должен уплатить долг за потребленную электроэнергию ПАО "Черкассыоблэнерго", а частной компании Чао "ХК "Энергосеть", которая в дальнейшем якобы должна была рассчитаться с ПАО "Черкассыоблэнерго" за долги "Азота", перечислив облэнерго 313 млн грн. Однако этого не произошло.

Напомним, прокуратура Киева объявила подозрение заместителю главы Шевченковской районной городской администрации. Его подозревают в недостоверных сведениях в декларации на сумму в более 8 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители разоблачили схему незаконного использования имущества университета Государственной фискальной службы на более 11 миллионов гривен.

Смертельное ДТП под Черниговом: водителю автобуса сообщили о подозрении Сытника внесли в реестр коррупционеров
Новости Украины ЧеркассыподозрениеНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь