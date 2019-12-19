Фото: НАБУ (twitter.com/nab_ukr)

Заподіяно понад 313 млн грн збитків ПАТ "Черкасиобленерго" та ДП "Енергоринок"

Двом посадовцям "Черкасиобленерго" повідомили про підозру у заволодінні 313 млн грн та зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Повідомляється, що упродовж 2015 року підозрювані у змові з головою правління приватної компанії ПрАТ "ХК "Енергомережа" організували незаконну схему розрахунку за електроенергію.

"19 грудня 2019 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили двом колишнім службовим особам ПАТ "Черкасиобленерго" (державі загалом належить 71% акцій) про підозру у заволодінні майном та зловживанні службовим становищем, яким заподіяно понад 313 млн грн збитків ПАТ "Черкасиобленерго" та ДП "Енергоринок", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за умовами цієї схеми споживач електроенергії - ПАТ "Азот" - мав сплатити борг за спожиту електроенергію не ПАТ "Черкасиобленерго", а приватній компанії ПрАТ "ХК "Енергомережа", яка в подальшому нібито мала розрахуватися з ПАТ "Черкасиобленерго" за борги "Азоту", перерахувавши обленерго 313 млн грн. Однак цього не сталося.

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