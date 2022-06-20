Дворазова олімпійська чемпіонка з Британії зробила камінг-аут

Сенсаційна тріумфаторка Олімпійських ігор-2004 в Афінах у двох дисциплінах Келлі Голмс публічно заявила, що є лесбійкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror .

Колишня спортсменка наважилася розповісти про свою орієнтацію після десятиліть приховування. Вона зізналася, що в 2020 році мала психічний зрив через острах публічного осуду.

"Мені необхідно було це зробити зараз для себе. Це рішення було моїм. Нервую, коли розповідаю про це. Відчуваю, що можу вибухнути від хвилювання. Іноді я плачу від полегшення. Я фактично позбавляюся цього страху, коли це виходить", – розповіла Голмс.

Героїня Афін-2004 усвідомила себе лесбійкою ще в 1988 році. "Це було природніше, я почувалася комфортно", – додала вона.

Раніше Голмс остерігалася камінг-ауту, оскільки боялася попрощатися з військовою кар'єрою. Проте, після ментальних проблем вона обговорила питання з безпосереднім керівником і той запевнив її, що орієнтація екс-спортсменки не створюватиме їй жодних проблем.

Келлі Голмс здобула два "золота" на Олімпійських іграх, вигравши дистанції 800 м і 1500 м у бігу. Спортивну кар'єру британка завершила в 2005 році через травму ахіллового сухожилля.