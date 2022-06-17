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Каталония собралась самостоятельно принять зимние Олимпийские игры

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Барселона, Пятница 17 июня 2022 12:52
Каталония собралась самостоятельно принять зимние Олимпийские игры Фото: Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Спортивные функционеры испанского региона Каталония решили внести изменения в заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Автономная область теперь стремится самостоятельно провести игры. Ранее каталонцы планировали принять Белую Олимпиаду с другой автономией в составе Испании – Арагоном. Но сейчас регионы не могут договориться о распределении соревнований.

Федерация зимних видов спорта Каталонии призвала испанский НОК исключить Арагон из общей заявки. Если столичные функционеры согласятся, то Каталония примет не только соревнования по хоккею, горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу и ски-альпинизму. К ней также перейдут биатлон, керлинг, конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.

Международный олимпийский комитет получил еще 3 заявки на проведение зимних Олимпийских игр-2030. Конкуренцию Барселоне готовы составить американский Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и канадский Ванкувер.

Еще ряд государств изучают целесообразность участия в тендере на проведение зимней Олимпиады. К четырем претендентам могут присоединиться Алматы, Боржоми, Лейпциг, Сараево и Савойя.

К слову, ФИФА обнародовала список городов Северной Америки, которые примут чемпионат мира-2026.

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