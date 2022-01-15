Двух зятьев Назарбаева уволили из казахских нацкомпаний

Из казахских национальных компаний уволили двух зятьев первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Причина увольнения пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал издания ORDA.

Издание со ссылкой на источники пишет об увольнении генерального директора и главы правления АО "Казтрансойл" Димаша Досанова. Он является мужем Алии Назарбаевой - младшей дочери первого президента. Досанов занял высокую должность в августе 2016 года, вскоре после свадьбы.

Также сообщается об увольнении главы правления АО НК "КазТрансГаз" Кайрата Шарипбаева, который является мужем Дариги Назарбаевой (старшей дочери).

Отметим, фонд "Самрук-Казына" официально подтвердил увольнение Досанова и Шарипбаева.