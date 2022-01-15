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Двох зятів Назарбаєва звільнили з казахських нацкомпаній

Автор: Сергей Новиков

З казахських національних компаній звільнили двох зятів першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Причина звільнення поки невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал видання ORDA.

Видання з посиланням на джерела пише про звільнення генерального директора і голови правління АТ "Казтрансойл" Дімаша Досанова. Він є чоловіком Алії Назарбаєвої - молодшої дочки першого президента. Досанов зайняв високу посаду в серпні 2016 року, незабаром після весілля.

Також повідомляється про звільнення голови правління АТ НК" КазТрансГаз " Кайрата Шаріпбаєва, який є чоловіком Даріги Назарбаєвої (старшої дочки).

Зазначимо, фонд "Самрук-Казина" офіційно підтвердив звільнення Досанова і Шаріпбаєва.

Нагадаємо, на початку 2022 року Казахстан охопили масові протести і заворушення, і перший президент Нурсултан Назарбаєв жодного разу не виступив публічно, хоча має титул єлбаси - довічного лідера нації. Місцеві ЗМІ припускали, що він сім'єю залишив країну, але у Назарбаєва заявляли, що він знаходиться в столиці.

Примітно, що учасники протестів у Казахстані зносили пам'ятники Назарбаєву, який з 1989 року протягом 30 років керував країною.

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КазахстанНазарбаев