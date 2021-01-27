В двух западных областях ожидают повышение уровня воды в реках

В четверг, 28 января, в двух западных областях Украины ожидается повышение уровня воды в реках. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозу Гидрометцентра, завтра на реках бассейна Припяти в Волынской и Ровенской областях уровень воды поднимется на 0,1-0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова.
Ожидается затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешовском и Заречнянском районах.
Напомним, семь областей Украины предупредили о непогоде. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильный снег, метели и гололедицу.
Как писало РБК-Украина, из-за непогоды Министерство образования рекомендовало учреждениям образования в этих областях подготовиться к дистанционному обучению.
Кроме того, завтра утром из-за непогоды грузовикам запретят въезд в Киев. Ограничения будут отменены после улучшения погодных условий в столице.