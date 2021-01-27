ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В двух западных областях ожидают повышение уровня воды в реках

Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 28 января, в двух западных областях Украины ожидается повышение уровня воды в реках. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Самые читаемые новости

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра на реках бассейна Припяти в Волынской и Ровенской областях уровень воды поднимется на 0,1-0,5 метра с постепенным разрушением ледового покрова.

Ожидается затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешовском и Заречнянском районах.

Напомним, семь областей Украины предупредили о непогоде. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильный снег, метели и гололедицу.

Как писало РБК-Украина, из-за непогоды Министерство образования рекомендовало учреждениям образования в этих областях подготовиться к дистанционному обучению.

Кроме того, завтра утром из-за непогоды грузовикам запретят въезд в Киев. Ограничения будут отменены после улучшения погодных условий в столице.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрВолынская областьпаводокРовенская область