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У двох західних областях чекають підвищення рівня води в річках

Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 28 січня, у двох західних областях України очікується підвищення рівня води в річках. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом Гідрометцентру, завтра на річках басейну Прип'яті у Волинській та Рівненській областях рівень води підніметься на 0,1-0,5 метра з поступовим руйнуванням льодового покриву.

Очікується затоплення заплавних територій у Ратнiвському, Любешiвському та Зарiчнянському районах.

Нагадаємо, сім областей України попередили про негоду. Синоптики прогнозують найближчими днями сильний сніг, хуртовини та ожеледицю.

Як писало РБК-Україна, через негоду Міністерство освіти України рекомендувало закладам освіти в цих областях підготуватися до дистанційного навчання.

Крім того, завтра зранку через негоду вантажівкам заборонять в'їзд у Київ. Обмеження буде скасовано після покращення погодних умов у столиці.

Прогноз погоди
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