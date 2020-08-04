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Карантин в горсовете Одессы: заместитель мэра заявил об ошибочном диагнозе COVID-19

Одесса, Вторник 04 августа 2020 04:36
Карантин в горсовете Одессы: заместитель мэра заявил об ошибочном диагнозе COVID-19
Фото: Павел Вугельман (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Его тесты отрицательные

Заместитель одесского городского головы Павел Вугельман заявил, что не болеет коронавирусом. Информация об этом появилась днем ​​3 августа.

Об этом Вугельман заявил в своем Facebook.

Он пояснил, что контактировал с человеком, у которого этот диагноз был подтвержден, в связи с чем в настоящее время находится на самоизоляции.

"В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных партнеров, хочу заявить: информация тиражируется в СМИ о том, что у меня подтвержден диагноз "коронавирус" является ложной. Мой экспресс тест дал отрицательный результат. ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе - отрицательный, завтра утром сдаю повторный ", - написал Вугельман.

Ранее сообщалось, что у двух заместителей городского головы Одессы Геннадия Труханова подтвердили коронавирус.

После этого горсовет закрыли на карантин.

РБК-Украина писало, что в Минздраве сообщили, что местные власти в Украине не могут принимать решения об ослаблении карантина, они могут лишь усиливать ограничения.

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