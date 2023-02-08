На двух українських АЕС зафіксували відлуння землетрусу в Туреччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НЕК "Енергоатом".

Як розповіли у відомстві, всі українські атомні станції оснащені спеціальним обладнанням, котре фіксує підземні поштовхи. Окрім цього АЕС можуть витримати землетруси потужністю до семи балів.

"Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули й в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС", - сказано в повідомленні.

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, всі атомні станції України будувались з урахуванням можливої сейсмічної активності. Окрім цього на них існує аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.



"Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК "Енергоатом" були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків", - підкреслили в "Енергоатомі".